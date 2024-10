Lista dos vereadores eleitos em Rio Rufino-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Rufino neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que promete revelar os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Rio Rufino, assim como em todo o país, está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo democrático. A população local acompanha de perto as atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal a partir do próximo ano.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Rio Rufino para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcinho PP 9,38% 214 2 Dilvana Maccarini PSDB 8,63% 197 3 Valério PP 7,84% 179 4 João Paulo PL 7,32% 167 5 Professora Cleide PL 6,75% 154 6 Edenilson Pickler Costa PSD 6,13% 140 7 Elizeu Mendes PSDB 5,87% 134 8 Amanda M Basquerote PSD 5,70% 130 9 Cleiton Arcenio (bolinho) PL 5,39% 123

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.