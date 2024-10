Lista dos vereadores eleitos em Rio Quente-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Quente neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Rio Quente. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo às vagas disponíveis na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIO QUENTE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mucio Mendes PDT 9,05% 346 2 Joaquim Prado SOLIDARIEDADE 7,27% 278 3 Lucielly Rosa PDT 6,54% 250 4 Marcio Pazelli UNIÃO 6,10% 233 5 Avenir Gonzaga PDT 5,91% 226 6 Aldo Pereira UNIÃO 5,60% 214 7 Wellinton Ditim UNIÃO 4,92% 188 8 Galdino Montes SOLIDARIEDADE 3,77% 144 9 Felipe Bahia SOLIDARIEDADE 3,72% 142

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.