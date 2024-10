Lista dos vereadores eleitos em Rio Novo do Sul-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Novo do Sul. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Rio Novo do Sul tem sido objeto de intensas especulações nas últimas semanas. A corrida eleitoral para o legislativo municipal foi marcada por campanhas acirradas e debates sobre as necessidades da cidade. Agora, com as urnas fechadas, a atenção se volta para a apuração oficial, que definirá quem serão os representantes escolhidos pela população para legislar e fiscalizar o executivo municipal.

À medida que os dados são processados pelo TSE, a configuração da nova Câmara de Vereadores começa a se desenhar. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marquinhos PODE 9,31% 683 2 Adeildo Meio Quilo PODE 6,49% 476 3 Galão PL 5,19% 381 4 Rodolpho Diirr REPUBLICANOS 4,66% 342 5 Acacio Bortolotti PODE 4,39% 322 6 Nego Lucas PODE 4,17% 306 7 Robinho Scheidegger REPUBLICANOS 4,02% 295 8 Lurdes Sangiorgio MDB 3,71% 272 9 Naelson Naná PSB 2,75% 202

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.