Lista dos vereadores eleitos em Rio dos Bois-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio dos Bois neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio dos Bois, que serão responsáveis por representar a população nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Rio dos Bois promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado local e assumirão o importante papel de legisladores municipais.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Rio dos Bois são:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Lindisney REPUBLICANOS 9,12% 210 2 Evandro Jatobá UNIÃO 9,08% 209 3 Raimundo Foen UNIÃO 8,43% 194 4 Zé do Gás REPUBLICANOS 8,25% 190 5 Jota Neto REPUBLICANOS 7,34% 169 6 Gleicimar Araujo REPUBLICANOS 7,04% 162 7 Roberto Fragoso UNIÃO 6,65% 153 8 Rogério Et PDT 6,26% 144 9 Neném Arará PDT 4,47% 103

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.