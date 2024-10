Lista dos vereadores eleitos em Rio das Ostras-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio das Ostras neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio das Ostras. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político dos cidadãos e a importância do voto na construção do futuro da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rodrigo da Aposentadoria PDT 2,58% 1.874 2 Neco da Saude PP 2,36% 1.718 3 Léo Tatá UNIÃO 2,20% 1.600 4 Uderlan Hespanhol UNIÃO 2,13% 1.549 5 Marciel PL 2,01% 1.463 6 Neizinho PODE 1,95% 1.419 7 Robinho MDB 1,87% 1.357 8 Betinho UNIÃO 1,85% 1.342 9 Pastor Ronald PL 1,78% 1.295 10 São Carlos SOLIDARIEDADE 1,67% 1.216 11 Tiaguinho CIDADANIA 1,53% 1.112 12 Claudio da Farmacia MDB 1,49% 1.086 13 Leandro Almeida MDB 1,39% 1.014 14 Braga PL 1,36% 991 15 Rapha Ulrick PP 1,35% 981

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais diversificada das forças políticas locais.