Lista dos vereadores eleitos em Quissamã-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Quissamã neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Quissamã. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Quissamã é aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereadores. A disputa acirrada entre os postulantes reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local. Os eleitores, que compareceram às urnas ao longo do dia, agora esperam para ver se seus candidatos preferidos conseguiram conquistar um assento no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Quissamã para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alexandra Moreira PL 6,47% 1.061 2 Italo Pacheco PP 6,41% 1.051 3 Mazinho Batista PSD 4,52% 741 4 Marquinho Marikita PL 4,40% 722 5 Kitiely Freitas PSD 3,73% 611 6 André de Paulo PP 3,73% 611 7 Fábio Castro PP 3,60% 591 8 Luciano Pessanha MDB 3,49% 572 9 Cachuca PP 2,88% 473 10 Cássio Reis PDT 2,88% 472 11 Xande Moreno PDT 2,34% 384

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.