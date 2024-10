Lista dos vereadores eleitos em Putinga-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Putinga neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Putinga promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes legislativos. Os eleitores compareceram às urnas para escolher aqueles que serão responsáveis por propor e aprovar leis municipais pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Putinga são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PUTINGA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Everton Graffitti PSD 8,94% 314 2 Barrageiro PP 7,57% 266 3 Ronaldo Manica Ramos PSD 6,66% 234 4 Elsa Casagrande PP 6,29% 221 5 Sandra Dalberto PSD 6,12% 215 6 Abel Rabaiolli PSD 5,61% 197 7 Cassiano Spinelli MDB 5,04% 177 8 Sandrei Camilotti MDB 4,84% 170 9 Salete do Pim PSD 4,67% 164

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.