Lista dos vereadores eleitos em Presidente Lucena-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Presidente Lucena neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Presidente Lucena. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A disputa foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos conquistando o apoio da população local. Veja abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Presidente Lucena:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PRESIDENTE LUCENA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jordana PDT 9,56% 223 2 Carine Medtler MDB 7,97% 186 3 Joel Dhein PSDB 7,84% 183 4 Roque Neckel MDB 6,64% 155 5 Valmir Eckardt Pich PDT 6,47% 151 6 Greice Schneider MDB 5,40% 126 7 Rafael Weber MDB 5,06% 118 8 Eva Schmitt PDT 4,97% 116 9 André Köhler PSDB 3,56% 83

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação.