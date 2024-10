Lista dos vereadores eleitos em Presidente Castello Branco-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Presidente Castello Branco – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Presidente Castello Branco. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Presidente Castello Branco tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores e movimentou a cidade nas últimas semanas. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a divulgação oficial dos eleitos, que representarão os interesses da população no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Presidente Castello Branco, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Douglas Ferrari PP 10,46% 163 2 Juze PSD 8,99% 140 3 Dianete Matiolo Frigo PSD 8,54% 133 4 Zette Miotto PL 7,38% 115 5 Helio Zanesco PSD 7,00% 109 6 Flávio Kieling PP 6,42% 100 7 Moises Cervelin PSD 6,23% 97 8 Rodrigo PSD 6,10% 95 9 Nego Jacomini PP 5,78% 90

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para eleger um vereador.