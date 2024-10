Lista dos vereadores eleitos em Ponto Belo-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ponto Belo – ES neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os vereadores eleitos em Ponto Belo. A população está atenta às atualizações, ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais do TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ponto Belo:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nego Ivan PSB 6,28% 342 2 Roze Guese PDT 6,25% 340 3 Lourinho do Bar PP 6,02% 328 4 Claudia Rocha PSDB 4,50% 245 5 Irmã Ilza PP 4,22% 230 6 Nágila Rabelo MDB 4,13% 225 7 Victória Nina PDT 3,99% 217 8 Marcio Garcia MDB 3,38% 184 9 Laércio Cajaiba da Agricultura PSB 3,34% 182

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada e diversificada na Câmara Municipal.