Lista dos vereadores eleitos em Ponte Serrada-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ponte Serrada neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ponte Serrada. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela vaga de vereador manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com a contagem dos votos em progresso, a cidade aguarda para conhecer os nomes que irão representá-la nos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Ponte Serrada são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nara PP 7,94% 521 2 Nordinho PP 7,91% 519 3 Kiko Acunha PL 5,00% 328 4 Mariza Pimentel MDB 4,93% 323 5 Jacó UNIÃO 4,56% 299 6 Evandro Pavan MDB 4,01% 263 7 Ademar Pereira PL 3,43% 225 8 Marcelo Wrubel MDB 3,37% 221 9 Jardel Ilha PSD 3,16% 207

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade coletiva do eleitorado.