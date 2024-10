Lista dos vereadores eleitos em Pinheiros-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pinheiros, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pinheiros. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, as projeções iniciais já apontam para uma renovação significativa na composição do legislativo municipal. Os eleitores comparecem em massa às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da comunidade pinheirense. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, manteve a tradição de alto comparecimento às urnas.

À medida que os números começam a ser divulgados, alguns nomes se destacam na corrida para ocupar as cadeiras da Câmara. A disputa acirrada reflete a diversidade de propostas e a pluralidade de ideias presentes no cenário político local. Os candidatos que lideraram as pesquisas de intenção de voto ao longo da campanha agora aguardam para ver se o apoio se confirmará nas urnas.

Confira a lista dos vereadores eleitos em Pinheiros, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PINHEIROS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Aroldo PSB 5,51% 800 2 Cleomar da Vila Fernandes PSB 4,30% 625 3 Nem do Vila Nova PSDB 3,92% 569 4 Frank Cabral PODE 3,56% 517 5 Helena SOLIDARIEDADE 3,35% 487 6 Wilian Consertech PP 3,32% 483 7 Joel Dumel PP 3,26% 473 8 Edvan PSB 3,23% 469 9 Silvia Machado PV 2,83% 411 10 Janete Akisaski UNIÃO 2,57% 373 11 Lucas Baratinho UNIÃO 2,34% 340

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.