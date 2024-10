Lista dos vereadores eleitos em Pelotas-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pelotas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Pelotas. A cidade, conhecida por sua tradição política e engajamento cívico, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo a diversidade de ideias e propostas para o futuro do município.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo perfil da Câmara Municipal. A seguir, apresentamos a tabela com os vereadores que, de acordo com a apuração do TSE, conquistaram uma vaga no Legislativo pelotense:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PELOTAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fernanda Miranda PSOL 3,40% 5.885 2 Marcelo Bagé PL 3,20% 5.540 3 Cesinha PSB 2,55% 4.421 4 Michel Promove PP 2,27% 3.935 5 Éder Blank Pataca PSD 2,08% 3.597 6 Marisa Protetora de Animais PSDB 2,07% 3.588 7 Cristiano Silva UNIÃO 1,87% 3.242 8 Cauê PV 1,87% 3.230 9 Daniel Fonseca PSD 1,75% 3.032 10 Rafael Amaral PP 1,68% 2.914 11 Jurandir Silva PSOL 1,62% 2.812 12 Tauã Ney PSDB 1,42% 2.467 13 Carlos Junior PSD 1,41% 2.446 14 Miriam Marroni PT 1,40% 2.426 15 Marcola UNIÃO 1,37% 2.376 16 Arthur Halal PP 1,29% 2.239 17 Ivan Duarte PT 1,26% 2.182 18 Rafael Barriga UNIÃO 1,19% 2.056 19 Junior Fox PL 1,14% 1.975 20 Paulo Coitinho CIDADANIA 1,11% 1.922 21 Repórter Antônio Peixoto PSD 1,08% 1.869

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher na Câmara, garantindo assim uma distribuição mais equitativa das cadeiras entre os partidos.