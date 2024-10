Lista dos vereadores eleitos em Pedro Alexandre-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pedro Alexandre neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pedro Alexandre. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Pedro Alexandre tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A composição da nova Câmara de Vereadores terá papel fundamental nas decisões que afetarão o dia a dia dos cidadãos, tornando este momento crucial para o futuro da cidade. À medida que os números vão sendo divulgados, cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Pedro Alexandre são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PEDRO ALEXANDRE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Mar de Ze Reis PODE 7,83% 683 2º Galego de Didi PODE 7,35% 641 3º Lindomar de Barreiras PP 6,74% 588 4º Dino de Joao Bodao PP 6,73% 587 5º Solange de Doga PODE 5,86% 511 6º Augusto de Messias PP 5,26% 459 7º Evandro de Joao Jose PP 5,20% 454 8º Arquimedes Gregorio MDB 4,91% 428 9º Evanio do Espaço Nordeste MDB 4,17% 364

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.