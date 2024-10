Lista dos vereadores eleitos em Parelhas-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Parelhas, no Rio Grande do Norte, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Parelhas. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, demonstrou mais uma vez o engajamento de seus eleitores nas urnas. Enquanto os números são processados, candidatos e apoiadores mantêm-se atentos a cada atualização.

Com a apuração concluída, podemos finalmente apresentar a lista oficial dos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Parelhas pelos próximos quatro anos. Confira abaixo os eleitos, seus respectivos partidos e a quantidade de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Romiselia de Rogerio PSDB 10,80% 1.494 2 Dr Alyson PSDB 10,77% 1.489 3 Leo PSDB 10,27% 1.420 4 Vera de Oscar PSDB 6,54% 905 5 Galega de Ulissinho PSDB 6,31% 872 6 Felisberto da Cerâmica PSDB 5,82% 805 7 Ton MDB 4,69% 649 8 Magleize Cristina PSDB 4,44% 614 9 Ildecio de Oliveira PSDB 4,38% 606 10 Geova do Esporte PSDB 4,25% 587 11 Rogéria Dantas PT 3,64% 503

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos.