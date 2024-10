Lista dos vereadores eleitos em Paranaguá-PR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Paranaguá neste domingo, 6 de outubro, após o encerramento da votação para as eleições municipais de 2024. Com as urnas fechadas às 17h, os moradores aguardam ansiosos pela divulgação dos vereadores eleitos em Paranaguá e o resultado das eleições 2024.

A contagem dos votos já está em andamento, com os dados sendo enviados das urnas eletrônicas diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A apuração acontece de forma gradual, e o resultado das eleições 2024 vai se construindo à medida que os números são processados.

É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos em Paranaguá segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esse sistema leva em conta não apenas a votação individual de cada candidato, mas também o desempenho dos partidos e coligações.