Lista dos vereadores eleitos em Paraíso do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paraíso do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve saberemos quem serão os vereadores eleitos em Paraíso do Tocantins. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses e necessidades da comunidade.

Conforme os resultados preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores da cidade. A seguir, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Prof. Deley UNIÃO 6,78% 1.851 2 Camilla Rhuana Moraes MDB 4,13% 1.128 3 Alailson Lemos UNIÃO 3,61% 985 4 Walter Gontijo MDB 3,34% 912 5 João Camargo da Autoescola MDB 2,91% 793 6 Amiron Pinto MDB 2,56% 699 7 Professor Flávio Eliziario PSDB 2,33% 636 8 Ricardo Diniz UNIÃO 2,15% 588 9 Jozival R. Barboza AGIR 1,98% 539 10 Adriana Câmara PP 1,87% 511 11 Silvana Luz PSD 1,84% 503 12 Dedinho PDT 1,81% 494 13 Cleidimar Fernandes REPUBLICANOS 1,80% 491 14 Marlene Moraes PL 1,62% 442 15 Nilson Catarino REPUBLICANOS 1,46% 399

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.