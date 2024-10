Lista dos vereadores eleitos em Palmeiras do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palmeiras do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Palmeiras do Tocantins. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Palmeiras do Tocantins é aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, que faz parte do estado do Tocantins, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, refletindo o engajamento político da comunidade. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Palmeiras do Tocantins são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marlon UNIÃO 7,49% 278 2 Thiago Braga UNIÃO 7,06% 262 3 Dos Reis Ademar UNIÃO 6,14% 228 4 Gilson Sobrinho PDT 5,68% 211 5 Wagner Cafó UNIÃO 5,63% 209 6 Carrapicho PDT 5,31% 197 7 Fofa PDT 5,06% 188 8 Meira MDB 4,71% 175 9 Chacrinha MDB 3,72% 138

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.