Lista dos vereadores eleitos em Palestina do Pará-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palestina do Pará neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, que definirá os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Palestina do Pará promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes na política local. A população está atenta para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Palestina do Pará para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Walgney MDB 7,44% 384 2º Dim da Linha PSDB 4,90% 253 3º Joninha UNIÃO 4,65% 240 4º Batata MDB 4,28% 221 5º Luan Thallys PSDB 4,12% 213 6º Thiago MDB 4,09% 211 7º Vaneia Alves PRD 4,03% 208 8º Edivan Carneiro PSD 3,87% 200 9º Igor Dias PT 2,40% 124

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.