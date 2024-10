Lista dos vereadores eleitos em Padre Bernardo-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Padre Bernardo – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, que definirá os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Padre Bernardo promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de caras novas e veteranos na política local. A população está atenta para saber quem serão os escolhidos para defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Padre Bernardo para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PADRE BERNARDO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Emília de Monte Alto PL 4,10% 671 2º Zé Antônio PDT 3,67% 601 3º Júnio do Esporte PP 3,38% 553 4º Joaquim Canta PL 3,29% 539 5º Mazím de Dudú PL 2,98% 488 6º Thiago da Farmácia PODE 2,98% 488 7º Gabriel Simões MDB 2,80% 459 8º Zé Silvano PDT 2,75% 451 9º Helson Malaquias MDB 2,74% 448 10º Celino da Saúde PDT 2,57% 421 11º Jhonny Silva O Cara Legal UNIÃO 2,22% 363 12º Lisa Valadares UNIÃO 1,97% 322 13º Harlyson Pisca REPUBLICANOS 1,53% 251

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.