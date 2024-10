Lista dos vereadores eleitos em Ourinhos-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ourinhos neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Ourinhos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração dos dados, que definirão os representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Ourinhos promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento da população no processo democrático, com debates acalorados sobre as propostas para o desenvolvimento da cidade. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que aguardam a confirmação oficial dos eleitos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Ourinhos para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Celinho Cabeleireiro PODE 2,78% 1.544 2 Enfermeiro Alexandre PSD 2,78% 1.543 3 Gil Carvalho PL 2,69% 1.497 4 Furna Beco da Bola MDB 2,60% 1.445 5 Santiago CIDADANIA 2,18% 1.212 6 Borjao PSD 2,16% 1.201 7 Cícero Investigador REPUBLICANOS 2,07% 1.150 8 Eder Mota PSB 1,97% 1.094 9 Vadinho PODE 1,97% 1.093 10 Anisio Felicetti PSB 1,93% 1.074 11 Raquel Spada PSD 1,66% 925 12 Kita MDB 1,65% 920 13 João Gonçalves PP 1,63% 909 14 Sargento Sergio MDB 1,61% 897 15 Wesley Carlos REPUBLICANOS 1,54% 859

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais diversificada das forças políticas locais.