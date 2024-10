Lista dos vereadores eleitos em Oliveira de Fátima-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Oliveira de Fátima, no Tocantins, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Oliveira de Fátima. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Oliveira de Fátima foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos disputando as vagas disponíveis. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional das forças políticas locais.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Oliveira de Fátima:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM OLIVEIRA DE FÁTIMA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leandro Burjack PP 10,09% 160 2 Alemão PP 9,65% 153 3 Robson Sertão PP 9,33% 148 4 Fabim Oliveira PP 7,76% 123 5 Joely Medrado PP 7,38% 117 6 Edimar da Saúde PP 6,81% 108 7 Marcileia PP 6,68% 106 8 Filho Gás PDT 6,62% 105 9 Roni PDT 5,30% 84

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.