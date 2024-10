Lista dos vereadores eleitos em Novo Gama-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Novo Gama – GO enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e apresentar os nomes dos vereadores eleitos em Novo Gama.

A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando as cadeiras no legislativo municipal. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da população. Agora, a cidade aguarda para conhecer quem serão os novos vereadores que irão representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Novo Gama são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Renato Caldas MDB 3,05% 1.359 2 Paulo Jordão PL 2,48% 1.106 3 Zé Lopes PL 2,36% 1.052 4 Ewerton Vidal PP 2,30% 1.025 5 André Logos PL 2,02% 899 6 Cleiton Lucio MDB 1,98% 880 7 Marcos Oliveira PL 1,93% 858 8 Vereador Pacífico PL 1,92% 857 9 Willian Faleiro UNIÃO 1,86% 828 10 Emilio Santiago MDB 1,82% 809 11 Charles do Oceano PP 1,81% 808 12 Marquim do Baxim UNIÃO 1,79% 796 13 Fabricio Chaves PSD 1,61% 715 14 Chico Civil PRD 1,49% 663 15 Luana Marques REPUBLICANOS 1,32% 586

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das cadeiras leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho dos partidos e coligações como um todo.