Lista dos vereadores eleitos em Novo Brasil-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Novo Brasil neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade. A população está atenta para saber quem serão os nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, defendendo os interesses da comunidade e propondo melhorias para Novo Brasil.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Novo Brasil, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Gleiton da Silva PSD 8,41% 268 2 Cidão MDB 8,38% 267 3 Inalda da Farmácia MDB 8,38% 267 4 João Baiano MDB 8,07% 257 5 Ilidion Filho Dionzin UNIÃO 7,56% 241 6 Diana do Paulo UNIÃO 7,28% 232 7 Neguim Barba UNIÃO 6,21% 198 8 Marcio do Helhão PSD 4,74% 151 9 Pastor Kleber UNIÃO 4,52% 144

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações conquistam cadeiras de acordo com a quantidade de votos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.