Lista dos vereadores eleitos em Nova Timboteua-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Timboteua neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Timboteua. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração dos dados, que definirão os representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nova Timboteua promete trazer novidades para a Câmara Municipal. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas para o desenvolvimento do município.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Nova Timboteua:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Leonam MDB 6,91% 716 2 Gilmar Ferreira PT 6,14% 636 3 Vinicius do Central UNIÃO 5,94% 616 4 Sergio da Fazenda MDB 5,44% 564 5 De Jesus PP 4,97% 515 6 Edervanhe UNIÃO 4,88% 506 7 Professor Rosivaldo PSD 4,78% 495 8 Lela PDT 2,80% 290 9 Batista do Angelo Gomes PT 2,58% 267

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas que fazem parte de legendas com melhor desempenho geral. Essa regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.