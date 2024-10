Lista dos vereadores eleitos em Nova Roma-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Roma, Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Roma. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Os olhos dos eleitores estão voltados para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. A corrida eleitoral foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos apresentando suas propostas para o desenvolvimento da cidade. Agora, resta saber quem conquistou a confiança do eleitorado e terá a oportunidade de representar a população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Nova Roma são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Thamires da Serra MDB 12,22% 331 2 Alessandro MDB 9,12% 247 3 Jeferson Brito PL 7,72% 209 4 Júnior Cyclop PL 6,28% 170 5 Paulo Roberto MDB 5,46% 148 6 Rogerio de Ouro Minas UNIÃO 5,35% 145 7 Edimilson Bio UNIÃO 4,87% 132 8 Dico UNIÃO 4,65% 126 9 Jeovanito Cidadão MDB 3,88% 105

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.