Lista dos vereadores eleitos em Nova Mutum-MT nas Eleições 2024

A expectativa cresce em Nova Mutum-MT enquanto aguardamos ansiosamente o anúncio dos vereadores eleitos para o pleito de 2024. Com as urnas fechadas desde as 17h, no horário de Brasília, os moradores estão na ponta dos pés, ansiosos pela contabilização dos votos e pela revelação de quem serão seus novos representantes na Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 está sendo processado neste momento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recebe os dados das urnas eletrônicas de todo o município. A cada minuto que passa, nos aproximamos mais de conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Vale lembrar que o processo de definição dos eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela legislação eleitoral.

Vale lembrar que o processo de definição dos eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela legislação eleitoral. A regra do quociente eleitoral é aplicada para determinar quais candidatos conquistaram uma vaga na Câmara Municipal, assegurando uma representação proporcional dos votos recebidos por cada partido ou coligação.