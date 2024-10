Lista dos vereadores eleitos em Nova Itaberaba-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Itaberaba neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Itaberaba. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereador manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com as urnas fechadas, a população se volta para os resultados que definirão a composição do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A expectativa é grande para saber quais nomes conquistaram a confiança do eleitorado e representarão os interesses da comunidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Nova Itaberaba são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA ITABERABA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Cristiano PSD 8,69% 313 2º Djholo MDB 8,44% 304 3º Professora Cirlei PSD 7,36% 265 4º Michel PSD 6,66% 240 5º Antonio Flores PL 6,14% 221 6º Albery Luiz Campagnaro MDB 5,83% 210 7º Lindomara Fofa PL 5,58% 201 8º Zanella PP 5,47% 197 9º Mana PT 4,72% 170

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.