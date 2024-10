Lista dos vereadores eleitos em Nova Ipixuna-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Ipixuna neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Ipixuna. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nova Ipixuna traz algumas surpresas e confirma expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Nova Ipixuna, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nenem da Chaguinha MDB 8,17% 808 2 Regis Santana PP 8,01% 793 3 Eric Yure PSB 6,17% 611 4 Joãozinho Barros MDB 5,35% 529 5 Landão PL 4,78% 473 6 Léo da Piçarra PSB 4,15% 411 7 Eduardin PT 4,04% 400 8 Silvana da Saúde UNIÃO 3,41% 337 9 Wilka Guimaraes UNIÃO 3,28% 325

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para vereadores, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Esse método visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, o que pode influenciar diretamente no resultado final dos eleitos.