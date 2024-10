Lista dos vereadores eleitos em Nova Iguaçu-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Iguaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Iguaçu. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da população local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Este sistema visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, considerando tanto os votos individuais quanto os votos de legenda.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Nova Iguaçu, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA IGUAÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vaguinho Neguinho PRD 3,25% 13.587 2 Marcio Fonseca PRD 2,76% 11.571 3 Dr Manoel Barreto(manoelzinho) PL 2,67% 11.160 4 Elton Cristo PP 1,86% 7.770 5 Wesley Lopes PSDB 1,82% 7.604 6 Claudinho da Kombi PP 1,81% 7.563 7 Claudio Haja Luz REPUBLICANOS 1,67% 6.987 8 Doutor Marcio Guerreiro PP 1,61% 6.740 9 Dr Robertinho PDT 1,56% 6.535 10 Maninho de Cabuçu MDB 1,41% 5.887 11 Douglas Nadaes SOLIDARIEDADE 1,39% 5.832 12 Thadeu do Marcos Fernandes PDT 1,38% 5.798 13 Mauricio Morais PSD 1,32% 5.530 14 Alexandre da Padaria PSDB 1,30% 5.424 15 Alcemir Gomes SOLIDARIEDADE 1,22% 5.097 16 Igor Porto PL 1,18% 4.945 17 Baixinho da Van PL 1,18% 4.933 18 Jeferson Ramos AVANTE 1,13% 4.726 19 Rogério do Pneu REPUBLICANOS 1,10% 4.611 20 Juan Santa Cruz MDB 1,06% 4.457 21 Danielzinho da Padaria UNIÃO 1,03% 4.301 22 Camu AVANTE 0,88% 3.703 23 Marcio Simpatia SOLIDARIEDADE 0,88% 3.670

É importante entender que o sistema de eleição para vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Esta regra visa assegurar uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na cidade.