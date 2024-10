Lista dos vereadores eleitos em Nova Erechim-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Erechim neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade catarinense. A população, que compareceu em peso às urnas, agora espera para ver quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme as informações divulgadas pelo TSE, os vereadores eleitos em Nova Erechim para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA ERECHIM

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Kuki PSD 9,54% 335 2º Leno PP 7,63% 268 3º Neumann MDB 7,35% 258 4º Dr. Andre MDB 6,35% 223 5º Sadi Moratelli PP 4,70% 165 6º Litro PT 4,56% 160 7º Paulinho PT 3,87% 136 8º Janice Rauber PSD 2,93% 103 9º Enfermeira Clarice PSDB 2,73% 96

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.