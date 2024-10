Lista dos vereadores eleitos em Naviraí-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Naviraí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Naviraí. A população está ansiosa para saber quem serão os 15 vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Naviraí:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ricck Eventos MDB 3,77% 1.036 2 Marcio da Araguaia PP 3,17% 871 3 Daniel Moretto PL 2,92% 803 4 Brendo PSDB 2,90% 797 5 Neninha PSDB 2,80% 769 6 Bruno Liuti PL 2,59% 713 7 Giovana Filha do Zecão PSD 2,59% 711 8 Regivan MDB 2,27% 623 9 Mario do Gesso PSDB 2,16% 593 10 Josias REPUBLICANOS 2,12% 582 11 Patricia Capuci UNIÃO 1,81% 497 12 Rosangela da Refrigeração PP 1,77% 488 13 Sara Castelão PODE 1,75% 482 14 Murilo Matos UNIÃO 1,71% 471 15 Eli Construtor PT 1,35% 371

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.