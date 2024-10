Lista dos vereadores eleitos em Muricilândia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Muricilândia – TO neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Muricilândia.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está responsável pela apuração dos dados, que definirão os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos. O resultado das eleições 2024 é ansiosamente aguardado pelos candidatos e eleitores, que acompanham de perto cada atualização.

À medida que os números são processados, começa a se formar o quadro dos nove vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina a distribuição das vagas entre os partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Muricilândia:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zé do Povo REPUBLICANOS 8,57% 223 2 Meilene UNIÃO 8,14% 212 3 Wanderson Costa REPUBLICANOS 6,22% 162 4 Marisa Fernandes REPUBLICANOS 6,19% 161 5 Regilson PL 5,95% 155 6 Flavio Sousa PP 5,92% 154 7 Marceone PP 5,76% 150 8 Leluia Ferreira PL 4,46% 116 9 Nivaldinho da Mata Azul UNIÃO 2,92% 76

É importante entender que o sistema de eleição para vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.