Lista dos vereadores eleitos em Montividiu do Norte-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Montividiu do Norte neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A população está atenta às atualizações, esperando para ver quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e serão responsáveis por legislar em prol do município pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Montividiu do Norte para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valdir do Severino PT 7,77% 256 2 João Batista da Santa Fé SOLIDARIEDADE 7,44% 245 3 Caburé PRD 6,71% 221 4 Alice PRD 6,07% 200 5 Lela PRD 5,86% 193 6 Gean do Pereira PDT 5,68% 187 7 Irmão Jocenildo PP 5,46% 180 8 Jhon Marcos MDB 5,43% 179 9 Luiz Lereia MDB 3,16% 104

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente aos votos recebidos por cada legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.