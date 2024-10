Lista dos vereadores eleitos em Miracema do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Miracema do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Miracema do Tocantins, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins promete trazer novidades na composição do legislativo local. A apuração dos votos, conduzida pelo TSE, determinará quais candidatos ocuparão as cadeiras de vereadores nos próximos quatro anos, representando os interesses da população miracemense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MIRACEMA DO TOCANTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nubio Gomes REPUBLICANOS 4,71% 557 2 Maria Bala PP 4,37% 517 3 Amanda Fraga PP 4,30% 508 4 Assis Moura REPUBLICANOS 4,24% 501 5 Ghisley Martins UNIÃO 4,03% 476 6 Paulinho Cavalcante PDT 3,91% 462 7 Adão Pedreiro UNIÃO 3,74% 442 8 Euliene Resplandes SOLIDARIEDADE 3,31% 391 9 Thaynara Sousa PC do B 3,24% 383 10 Netinho do Povo SOLIDARIEDADE 2,69% 318 11 Branquinho PDT 2,46% 291

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.