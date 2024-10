Lista dos vereadores eleitos em Mineiros-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mineiros neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mineiros. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga na Câmara.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Mineiros:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MINEIROS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juno Barbosa SOLIDARIEDADE 3,40% 1.229 2 Sergislei Carrijo UNIÃO 3,33% 1.205 3 Serginho da Saúde PP 3,20% 1.156 4 Michell PP 2,80% 1.014 5 Adão da Saúde UNIÃO 2,51% 907 6 Marcelo do Vale AVANTE 2,51% 907 7 Hélio Arantes MDB 2,16% 782 8 Grace Assistente Social MDB 2,14% 775 9 Dr Paulo Cunha MDB 2,07% 748 10 Ilui Teixeira do Azulão REPUBLICANOS 1,87% 677 11 Valdemar MDB 1,78% 642 12 Samuel Borracheiro REPUBLICANOS 1,77% 641 13 Batistinha Atleta AVANTE 1,76% 637 14 Dra Flávia PL 1,75% 634 15 Major Souza PL 1,53% 554

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.