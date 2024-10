Lista dos vereadores eleitos em Mazagão-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mazagão neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mazagão, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Com os olhos voltados para o resultado das eleições 2024, a população acompanha atentamente a apuração dos votos realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cada atualização, cresce a ansiedade para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal, representando os interesses da comunidade local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Mazagão para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAZAGÃO

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Bebê REDE 5,06% 945 2 Prof Cimaca PL 4,67% 871 3 Zé Roberto MDB 4,04% 754 4 Leonicio Filho Ou Ponar UNIÃO 4,03% 752 5 Jacirene REDE 3,80% 710 6 Pedro Mafra SOLIDARIEDADE 3,31% 617 7 Naza Vieira UNIÃO 3,26% 609 8 Otávio Rodrigues MDB 3,26% 608 9 Professora Lucimar Trindade SOLIDARIEDADE 2,97% 554 10 Paulo Macaco PDT 2,88% 537 11 Rosito Morais PSD 1,86% 348

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição mais equitativa das cadeiras na Câmara Municipal.