Lista dos vereadores eleitos em Mata-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mata, no Rio Grande do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mata. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Mata é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha atentamente as atualizações. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os cidadãos atribuem à representação legislativa municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Mata são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MATA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luciane Sagrillo PP 11,75% 404 2 Pedro Rodrigo PSDB 7,59% 261 3 Jader Pauleski PP 7,10% 244 4 Marcio Saul PSDB 6,54% 225 5 Trajano Moreira PP 4,97% 171 6 Ronaldo Kuhn PP 4,89% 168 7 Algeu Klimick PP 4,68% 161 8 Gilmar Dakmer Tic Tac MDB 3,69% 127 9 Luiz Figueira PSDB 3,43% 118

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos ou coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.