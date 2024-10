Lista dos vereadores eleitos em Marília-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Marília enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrarão quem serão os novos representantes do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A composição da Câmara de Vereadores é crucial para o futuro de Marília, pois estes eleitos terão papel fundamental na proposição e aprovação de leis que impactarão diretamente a vida dos cidadãos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Marília para a legislatura 2025-2028:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARÍLIA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fabiana Camarinha PODE 3,77% 4.281 2 Guilherme Bks Burcao DC 3,01% 3.420 3 Agente Federal Junior Féfin UNIÃO 2,34% 2.657 4 Danilo da Saude PSDB 2,12% 2.409 5 Engenheiro Nardi CIDADANIA 1,82% 2.070 6 Thiaguinho PP 1,80% 2.042 7 Dr Elio Ajeka PP 1,74% 1.974 8 Vania Ramos REPUBLICANOS 1,71% 1.945 9 Professora Daniela PL 1,65% 1.875 10 Marcos Custodio PSDB 1,59% 1.800 11 Professor Galdino da Unimar CIDADANIA 1,54% 1.752 12 Delegado Damasceno PL 1,43% 1.621 13 Joao do Bar PSD 1,37% 1.553 14 Delegada Rossana Camacho PSD 1,27% 1.436 15 Batata Corredato PP 1,24% 1.411 16 Chico do Açougue AVANTE 1,14% 1.294 17 Mauro Cruz SOLIDARIEDADE 1,01% 1.146

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.