Lista dos vereadores eleitos em Mariano Moro-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mariano Moro – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A população local está atenta às atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. O pleito deste ano contou com uma participação expressiva dos eleitores, demonstrando o engajamento cívico da comunidade mariano-morense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Mariano Moro para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Rosane PT 10,21% 214 2º Neimar Battisti PDT 10,11% 212 3º Valmir Brandão PDT 8,97% 188 4º Nilvonei Cella Xarol PL 8,68% 182 5º Luan da Rosa PDT 7,82% 164 6º Eva MDB 6,96% 146 7º Teio REPUBLICANOS 4,72% 99 8º Evandro Vendrame PRD 4,43% 93 9º Renato Pintro PL 4,43% 93

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, desde que seu partido ou coligação tenha alcançado o quociente necessário. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.