Lista dos vereadores eleitos em Maratá-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maratá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores maratenses compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A participação expressiva da população demonstra o engajamento cívico e o desejo de contribuir para o futuro da cidade. Enquanto a contagem oficial prossegue, especulações e expectativas circulam entre os cidadãos sobre quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal.

De acordo com os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Maratá para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paulo Abraham UNIÃO 12,83% 288 2 Maico Schmitt PSD 10,78% 242 3 Luciano Grings REPUBLICANOS 7,31% 164 4 Beto UNIÃO 6,77% 152 5 Marcelle Grossmann REPUBLICANOS 6,73% 151 6 Souza PSDB 6,51% 146 7 Elson Wadenphul PSD 5,39% 121 8 Mario Schmitz MDB 4,59% 103 9 Alexandre Escher UNIÃO 4,01% 90

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes na cidade.