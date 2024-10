Lista dos vereadores eleitos em Mantenópolis-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mantenópolis, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mantenópolis. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do povo mantenopolitano no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus vereadores.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Mantenópolis:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Martim do Lairinho PP 10,16% 787 2º Leo do Tico MDB 7,19% 557 3º Elza Ker PSDB 6,70% 519 4º Zé Melim MDB 5,27% 408 5º Ana Paula MDB 4,96% 384 6º Denilson Paizante PSDB 4,29% 332 7º Valtinho PT 3,51% 272 8º Zé Mantena PP 3,18% 246 9º Gina Professora PT 2,93% 227

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos no Legislativo municipal.