Lista dos vereadores eleitos em Major Gercino-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Major Gercino neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Major Gercino. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população local.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a comunidade nos últimos meses, com debates e propostas que agitaram o cenário político local. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a confirmação oficial dos eleitos.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Major Gercino foram escolhidos pelo voto popular, em um processo democrático que reflete a vontade dos eleitores. A seguir, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jaci UNIÃO 8,89% 261 2 Viviane da Silva Batisti PL 7,36% 216 3 Mano PL 6,37% 187 4 Diogo Ventura de Castro PL 6,16% 181 5 Eliomar Lio MDB 5,89% 173 6 Marquinho do Tonho Careca PP 5,72% 168 7 Gilberto do Pita UNIÃO 4,36% 128 8 Marcio Werlich PP 4,22% 124 9 Edson Rubik UNIÃO 3,34% 98

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos e coligações.