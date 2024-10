Lista dos vereadores eleitos em Limoeiro do Norte-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Limoeiro do Norte neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, os moradores aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Limoeiro do Norte. A cada minuto, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 está sendo processado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que recebe os dados das urnas eletrônicas de todo o município. A apuração acontece de forma gradual, e o resultado das eleições 2024 pode ser divulgado a qualquer momento.

É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.

É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Esse sistema garante uma representação proporcional dos partidos e coligações no poder Legislativo local.