Lista dos vereadores eleitos em Limoeiro do Ajuru-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Limoeiro do Ajuru neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Limoeiro do Ajuru.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, localizada no estado do Pará, aguarda ansiosamente para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LIMOEIRO DO AJURU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Celma Machado MDB 8,21% 1.663 2 Pereirinha UNIÃO 6,07% 1.229 3 Deco Silva PT 5,19% 1.051 4 Professor Marcelo Progênio PSDB 5,15% 1.044 5 Gideão AVANTE 4,46% 904 6 Marquinho da Pesca PT 4,45% 902 7 Luiz Tavares MDB 4,25% 861 8 Dori Barra PSDB 4,14% 838 9 Miguel Café PSDB 3,58% 726 10 Jora da Pesca UNIÃO 3,53% 715 11 Moises Taboca AVANTE 2,33% 471

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Assim, os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados.