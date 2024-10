Lista dos vereadores eleitos em Laranja da Terra-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Laranja da Terra, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Laranja da Terra. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Laranja da Terra promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a comunidade, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático. Enquanto os votos são contabilizados, candidatos e eleitores aguardam com expectativa para conhecer os novos representantes do Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Laranja da Terra, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LARANJA DA TERRA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Geann Ratunde PSB 5,78% 472 2 Sandra Gomes PSB 5,29% 432 3 Roberto da Saúde PSDB 4,40% 360 4 Jairim PSDB 4,39% 359 5 Valério Demoner PP 4,03% 329 6 Jé da Agricultura MDB 3,96% 324 7 Jackson Bulerianm MDB 3,68% 301 8 Julio Braun PODE 3,54% 289 9 Marlon do Bem Te Vi PSD 3,44% 281

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.