Lista dos vereadores eleitos em Lamarão-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lamarão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade baiana. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal, responsáveis por legislar e fiscalizar as ações do Executivo nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Lamarão:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAMARÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mire MDB 6,41% 464 2 Nilda Moura PSD 5,37% 389 3 Vaninha de Peteca PT 5,23% 379 4 Fabinho do Quinji PT 5,19% 376 5 Zitinho da Caçamba MDB 5,08% 368 6 Jai de Zé Vermelho PT 4,85% 351 7 Joce PSD 4,83% 350 8 Val Galega PSD 4,68% 339 9 Xinha SOLIDARIEDADE 4,18% 303

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.