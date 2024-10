Lista dos vereadores eleitos em Lagoão-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lagoão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer quem serão os novos representantes da população lagoense na Câmara Municipal. Os eleitores comparecem em peso para exercer seu direito democrático e agora aguardam para ver se seus candidatos conseguiram se eleger para os próximos quatro anos de mandato.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Lagoão para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAGOÃO

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Jessé PSDB 8,96% 405 2 Leandro PP 7,35% 332 3 Professor Adenilson PDT 6,73% 304 4 Alan Rafael Koelher PSDB 6,04% 273 5 Belazi PSDB 5,27% 238 6 Raul da Rosa Garcia PSDB 5,07% 229 7 Jailson PP 4,71% 213 8 Mariza MDB 2,59% 117 9 Olandir Vendruscollo PT 2,50% 113

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para eleger os vereadores se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.