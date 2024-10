Lista dos vereadores eleitos em Lagoa dos Três Cantos-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lagoa dos Três Cantos neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a legitimidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo consolidados, cresce a expectativa para conhecer os vereadores eleitos em Lagoa dos Três Cantos, que terão a importante missão de representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal, de acordo com os dados oficiais do TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diogo Lasch UNIÃO 21,10% 326 2 Ivair PP 8,48% 131 3 Walles UNIÃO 7,12% 110 4 Luiz Jonas Canjica PL 6,80% 105 5 Roque UNIÃO 6,47% 100 6 Arilucia Simon UNIÃO 6,21% 96 7 Sidinei Petry PDT 5,76% 89 8 Fernanda Kuhn UNIÃO 4,14% 64 9 Luis Ritter UNIÃO 3,04% 47

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. As vagas são distribuídas entre os partidos conforme o número de vezes que atingem esse quociente, e dentro de cada partido, os candidatos mais votados são eleitos. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos é eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.