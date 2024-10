Lista dos vereadores eleitos em Juti-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Juti, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Juti. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas e projetos para o futuro de Juti.

Os primeiros números divulgados pelo TSE já indicam uma renovação significativa na Câmara. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Deunizar Dias PSDB 9,09% 431 2 Léo Santoro UNIÃO 7,40% 351 3 Luzia Rocha PSDB 7,06% 335 4 Alberto Bueno PSDB 6,79% 322 5 Edimauro Libert PSDB 5,61% 266 6 Azeitona PSDB 5,46% 259 7 Andréia Tobias A Loira do Pt PT 4,53% 215 8 Angela do Banco PSD 4,47% 212 9 Gabriel David UNIÃO 4,47% 212

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa característica do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição do legislativo municipal.